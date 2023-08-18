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        Bandırma'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 11:38
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        Bandırma'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

        Bandırma-Çanakkale kara yolunun 12. kilometresinde Bandırma yönüne seyreden İsmail Koçyiğit (48) idaresindeki 10 AAC 263 plakalı tır, Gönen yol ayrımı yakınında Cahit Yılmaz'ın kullandığı 05 HC 915 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle devrilen tır, metrelerce sürüklendikten sonra durabildi.

        Kazada, tır sürücüsü Koçyiğit ile otomobilde bulunan Sakibe Yılmaz (53) ve Defne Usul (4) yaralandı. Tırın kasasındaki çok sayıda tavuk ise telef oldu.

        Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan yolda trafik daha sonra tek şeritten verildi.

        Kazaya karışan araçların kaldırılması için başlatılan çalışma sürüyor.

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