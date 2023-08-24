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        Balıkesir'de motoru arızalanan botla denizde sürüklenen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 20:11 Güncelleme: 24.08.2023 - 20:11
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        Balıkesir'de motoru arızalanan botla denizde sürüklenen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gömeç ilçesi açıklarında, motoru arızalanan botla denizde sürüklenen 10 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

        Alınan bilgiye göre, sabah 07.30 sıralarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na giderken motoru arızalanan ve sürüklenmeye başlayan göçmenler, yardım talebinde bulundu.

        Harekete geçen Sahil Güvenik Botu (KB-4310) alabora olma tehlikesi altındaki şişme botta bulunan 10 göçmeni kurtardı.

        Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 10 göçmene gıda, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

        Göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

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