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        Balıkesir'de iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

        Balıkesir'in Karesi ilçesinde, çiğ köfte dükkanından hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 20:43 Güncelleme: 25.08.2023 - 21:00
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        Balıkesir'de iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında
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        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Karesi ilçesinde, çiğ köfte dükkanından hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kuvayi Milliye Mahallesi'nde Çağrı Ünal'a ait çiğ köfte dükkanına gelen bir kişi, iş yerinin arka bölümündeki dolaptan meşrubat aldı. Daha sonra kasaya yönelen şüpheli, yaklaşık 6 bin lirayı gizlice alarak iş yerinden uzaklaştı.

        Başka bir müşteriyle ilgilenen Ünal, kasadaki paranın yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.

        İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayına ilişkin şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

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