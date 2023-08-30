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        Kapıdağ Yarımadası'nın "balıkçı köyü" nasibini yıllardır denizde arıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 12:26 Güncelleme: 30.08.2023 - 12:26
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        Kapıdağ Yarımadası'nın "balıkçı köyü" nasibini yıllardır denizde arıyor
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        BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA / GÖKHAN DAĞLI - İstanbul'da gemilerde çalışarak mesleği öğrenen Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı kırsal Çakıl Mahallesi sakinleri 60 yılı aşkın süredir balıkçılıkla geçiniyor.

        Atalarının çoğunluğu 1924'te Selanik'ten göç eden ve daha önce köy statüsünde olan Kapıdağ Yarımadası'ndaki Çakıl Mahallesi'nin sakinleri, 1960'lı yıllarda İstanbul'da gemilerde çalışmaya başladı.

        Balıkçılığı öğrenen Çakıllılar, küçükbaş hayvancılığın ve zeytinciliğin yaygın olduğu mahallelerine bu mesleği taşıdı. Devletten su ürünleri destekleri de alan balıkçılar, işlerini büyüttü.

        Yaklaşık 200 tekneyle geçimini balıkçılıktan sağlayan 1600 nüfuslu mahallenin sakinleri, 60 yıldan fazladır mesleklerini sürdürüyor.

        Marmara ve Ege'nin yanı sıra açık sularda da avcılık yapan Çakıllı balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak sezon öncesi hazırlıklarını tamamladı.

        Çakıl Mahallesi balıkçılarından Ramazan Gezer, AA muhabirine, teknesiyle Ege'de uluslararası sularda balıkçılık yaptığını söyledi.

        Mahalledeki teknelerin sezon açıldığında Edirne'den Ege'nin güneyine kadar gittiğini belirten Gezer, "Mahallemiz komple balıkçı mahallesidir. Birçok gırgır teknesi, Marmara'da avcılık yapan algarna teknelerimiz var. Herkes hazırlığını yapıyor. Geçimimizi balıkçılıkla sağlıyoruz." diye konuştu.

        - "Allah'ın izniyle çok çeşitli balıklarımızı halkımıza yedireceğiz"

        Balıkçılık ve su ürünleri firması sahiplerinden Muzaffer Geçici de mahallede balıkçıların mesleğe çok yatırım yaptığını anlatarak, "Mahallemizdeki teknelerin en küçüğü en az 10 milyon liradır. Gırgır teknelerinin tanesinin fiyatı da 100 milyon liradır. Bizim ekibimiz 75-80 kişiden oluşuyor. Sezon hazırlıkları tamamlandı, beklentimiz iyi bir sezon geçirmemiz. Sezonumuz inşallah balıkçılarımız için hayırlı uğurlu olur." dedi.

        Hüseyin Geçici, "balıkçı köyü" Çakıl'da bu mesleğin 1960'lı yıllarda başladığını ifade etti. Senelerdir nasiplerini denizde aradıklarını kaydeden Geçici, şöyle konuştu:

        "Mahallemizde aşağı yukarı 150 trol, 20 tane de gırgır motoru var. Mahallemizin neredeyse yüzde 100'ü balıkçıdır. Yeni sezonumuz inşallah iyi olur. Mazot ve nakliye ücretleri bizi biraz üzüyor. Denizlerimizden bol bereket istiyoruz, Allah'ın izniyle çok çeşitli balıklarımızı halkımıza yedireceğiz. Devletimizden Allah razı olsun, bize su ürünleri kredisi verdi, biz de çok çalıştık ve bu işi geliştirdik, kalkındık."

        Çalışanlardan Serdar Akbaş ise hazırlıkların yoğun şekilde yapıldığını belirtti.

        Ağların onarımını yaptıklarını, diğer hazırlıkları tamamladıklarını aktaran Akbaş, sezonun hem balıkçılar hem de tüketiciler için iyi geçmesini diledi.

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