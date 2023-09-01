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        Güney Marmara'da av sezonu sardalya, hamsi ve istavritle başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 09:37 Güncelleme: 01.09.2023 - 09:49
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        Güney Marmara'da av sezonu sardalya, hamsi ve istavritle başladı
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        BALIKESİR (AA) - Güney Marmara'nın önemli su ürünleri merkezlerinden Balıkesir'in Bandırma ilçesinden teknelerle açılan balıkçılar kasa kasa sardalya, hamsi ve istavritle döndü.

        Denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından ilk av gününde Balıkesir Tarım Ürünleri AŞ Bandırma Su Ürünleri Balık Hali'nde hareketlilik başladı.

        Bandırma Körfezi başta olmak üzere Marmara Denizi'nin çeşitli bölgelerine tekneleriyle açılan balıkçılar, 348 kasa sardalya, 245 kasa hamsi, 228 kasa istavrit avladı.

        Büyüklüklerine göre sınıflandırılan balıklar, Ankara, İstanbul ve Bursa gibi büyükşehirlere sevk edildi.

        - "Bu sene, geçen seneki hamsiye nazaran daha iri olduğunu görüyoruz"

        Hal yetkilisi Özcan Ateş, AA muhabirine, sardalyanın kasasının incelik ve kalınlığına göre 300 ila 600, hamsinin kasasının 800 ila 1000, istavritin kasasının ise 400 ila 600 liradan alıcı bulduğunu bildirdi.

        Balıkçılık firması yönetim kurulu başkanı Osman Kocaman da Bandırma Körfezi'nde sezonu hamsi ile açtıklarını dile getirdi.

        Firma çalışanlarının sardalya da avladığını belirten Kocaman, "Henüz sular sıcak olduğu için balıkçılığın devamı, gelişmesi hakkında çok kuvvetli fikirde bulunamayız. Sular biraz serinlerse balığın daha çok toplanması mümkün, o zaman daha doğru yorumlar yapabiliriz ama en azından bu sene, geçen seneki hamsiye nazaran daha iri olduğunu görüyoruz. Bu iyi bir başlangıç." dedi.

        Başka bir balıkçılık firmasının sahibi Emin Gürer ise 2023-2024 av sezonunun hayırlı olmasını diledi.

        Sezonun gayet güzel olacağını umut ettiklerini anlatan Gürer, "Denizde şu an itibarıyla görünen göründü. Denizde bol miktarda sardalya ve hamsi olduğu, vatandaşların da ucuz balık yiyeceğine inancımız sonsuz. Geçen yıla nazaran palamut biraz daha zayıf görünmesine rağmen bir ay gecikmeli olarak onun da geleceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

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