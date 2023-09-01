Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        "63. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri" başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 18:11 Güncelleme: 01.09.2023 - 18:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        "63. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri" başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİR (AA) - CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi son etabı olan "63. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri" başladı.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 76'sı başpehlivan olmak üzere bin 306 pehlivanın katıldığı güreşler, bilgilendirme toplantısıyla başladı.

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bir restoranda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, final güreşinin sonuna kadar teyakkuz halinde olduklarını söyledi.

        Yılmaz, Balıkesir için bir geleneği yaşatma sevinci içinde olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Balıkesir'de önceden ustaların yetiştirdiği ve bir elin parmaklarını geçmeyen güreşçilerimiz vardı, bugün 17 ilçemizde 420 güreşçi yetiştiriyoruz. Balıkesir'in pehlivanlar diyarı olma özelliği kopmadan devam edecek. Bu kardeşlerimizin başpehlivan olması, bizi gururlandırması zaman alacak bir meseledir. Eskiden elinde zembili güreşlere katılma durumundan bugün kulüp arabası, donanımı ve oteli ayarlanmış bir dönüşüme kavuştuk. Lig güreşimizin son etabı olan güreşlerimizin hayırlı olmasını diliyorum."

        Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan da Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri'nin kendileri için bir düğün niteliği taşıdığını dile getirdi. Çok iyi bir hazırlık yaptıklarını ifade eden Orkan, sporculara başarı diledi.

        Konuşmaların ardından, Yılmaz, Orkan ile Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ve Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri ağası Abdullah Altıntaş, Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın kabrine çiçek bıraktı, dualar etti.

        Daha sonra güreş meydanında yapılan salavatların ardından minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta ve büyük orta boylarda müsabakalar başladı.

        Orhan Okulu 63 puanla zirvede yer aldığı CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde, Manisa'da birinci olan Ali Gürbüz 46 puanla ikinci sırada yer alıyor. İsmail Balaban ve Serhat Gökmen'in ise 38 puanı bulunuyor.

        Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşlerinin sonunda ilk 24'te yer alan başpehlivanlar, seneye direkt Kırkpınar'a katılmaya hak kazanacak.

        Organizasyon pazar günü sona erecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var"
        "Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Avukatın kahreden ölümü! Restoranda fenalaştı
        Avukatın kahreden ölümü! Restoranda fenalaştı
        Prof. Dr. Naci Güçhan'ı hayattan koparan kaza!
        Prof. Dr. Naci Güçhan'ı hayattan koparan kaza!
        Togg üretimde gaza bastı!
        Togg üretimde gaza bastı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        KKM'de 8 ay sonra ilk düşüş
        Avcılar'da bilim insanlarını heyecanlandıran keşif
        Avcılar'da bilim insanlarını heyecanlandıran keşif
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        İlk yerli sürücüsüz metro aracı raylara indi
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        'Tanımıyorum' göndermesi
        'Tanımıyorum' göndermesi
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler

        Benzer Haberler

        Korhan Berzeg'in 74 gün sonra evine dönen köpeği Tina, Angela Berzeg ile bu...
        Korhan Berzeg'in 74 gün sonra evine dönen köpeği Tina, Angela Berzeg ile bu...
        Balıkesir merkezli sahte ilanlarla dolandırıcılık soruşturmasında 2 şüpheli...
        Balıkesir merkezli sahte ilanlarla dolandırıcılık soruşturmasında 2 şüpheli...
        Balıkesir'de kavgada tüfekle vurulan muhtar ağır yaralandı, iki kardeşinden...
        Balıkesir'de kavgada tüfekle vurulan muhtar ağır yaralandı, iki kardeşinden...
        Korhan Berzeg'in 74 gün sonra evine dönen köpeği Tina, Angela Berzeg ile bu...
        Korhan Berzeg'in 74 gün sonra evine dönen köpeği Tina, Angela Berzeg ile bu...
        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in köpeğinin bulunduğu bölgede arama çalışmas...
        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in köpeğinin bulunduğu bölgede arama çalışmas...
        Güney Marmara'da av sezonu sardalya, hamsi ve istavritle başladı
        Güney Marmara'da av sezonu sardalya, hamsi ve istavritle başladı