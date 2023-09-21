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        Müebbet hapis cezası alan firari FETÖ hükümlüsü polis ekiplerince yakalandı

        15 Temmuz darbe kalkışmasında Atatürk Havalimanı'nı ele geçirmeye çalışan FETÖ/PDY'nin TSK yapılanması içinde yer alan ve müebbet hapis cezası ile mahkumiyet kararı verilen firari hükümlü sözleşmeli er Cihan Sarı, Balıkesir'de yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 11:31 Güncelleme: 21.09.2023 - 11:31
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        Müebbet hapis cezası alan firari FETÖ hükümlüsü polis ekiplerince yakalandı
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        15 Temmuz darbe kalkışmasında Atatürk Havalimanı'nı ele geçirmeye çalışan FETÖ/PDY'nin TSK yapılanması içinde yer alan ve müebbet hapis cezası ile mahkumiyet kararı verilen firari hükümlü sözleşmeli er Cihan Sarı, Balıkesir'de yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin davada müebbet hapse mahkum edilen firari hükümlü sözleşmeli er Cihan Sarı'nın, Kepsut'ta olduğu bilgisini aldı.

        Ekipler, 15 Temmuz darbe kalkışmasında Destek Kıtaları Komutanı Darbe Koordinatörü ve havalimanı işgalcisi olan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Albay Yusuf Özdemir koordinesinde Atatürk Havalimanını ele geçirmeye çalışan FETÖ/PDY'nin TSK yapılanması içinde yer aldığı da tespit edilen Sarı'nın yakalanması için operasyon başlatıldı.

        Sarı'nın içinde bulunduğu araca operasyon düzenleyen polis, firari hükümlüyü yakaladı.

        Cihan Sarı'nın işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

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