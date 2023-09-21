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        Balıkesir'de "Gömeç'te Karavan, Glamping, Sörf Kampı" projesi için imzaları atıldı

        Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından ilan edilen Alternatif Turizm Destinasyonlarının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında başarılı bulunan "Gömeç'te Karavan, Glamping, Sörf Kampı" isimli projenin sözleşme imzaları atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 16:30 Güncelleme: 21.09.2023 - 16:30
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        Balıkesir'de "Gömeç'te Karavan, Glamping, Sörf Kampı" projesi için imzaları atıldı
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        Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından ilan edilen Alternatif Turizm Destinasyonlarının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında başarılı bulunan “Gömeç'te Karavan, Glamping, Sörf Kampı” isimli projenin sözleşme imzaları atıldı.

        İmza töreni GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aysel, Başkan Yardımcısı Coşkun Sever, Meclis Başkanı Hasan Varol ve GMKA uzmanlarının katılımı ile gerçekleştirildi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten GMKA, Mali Destek Programı kapsamında başarılı bulunan Burhaniye Ticaret Odası’nın sunduğu proje ile bölgede alternatif turizm olanaklarının 12 aya yayılmasının sağlanması ve turizmde mevcut alanların altyapısının iyileştirilmesini ve geliştirilmesini amaçlanıyor.

        20 ay sürecek proje kapsamında turizm alternatiflerine daha fazla önem verilmesi ile kış sezonunda nispeten yaza göre azalan turizm talebinin artmasına ve böylece turizm sezonunun tüm yıla yayılması planlanıyor.

        Ayrıca karavan, glamping, sörf kampı tesisi kurularak, bölgede daha üst gelir grubuna hitap edecek şekilde turizm ürün ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesi sağlanarak rekabet edebilir ve sürdürülebilir bir turizme katkı sağlanacak.

        Sakin ve doğal yapısı, mavi bayraklı plajları, doğal ve yapay resif alanları, dalış tutkunlarını cezbedecek Su Altı Heykel Müzesi, yelken, kite surf, windsurf alanları ve kültürel varlıkları ile turizm açısından büyük potansiyel barındıran Gömeç yerli ve yabancı turistlerin çekilebileceği nüfusu yüksek olan illere yakın konumda bulunuyor.

        İlçeye 20 dakika mesafedeki Balıkesir Kocaseyit Havalimanı sayesinde Gömeç, doğal, sakin ve farklı bir yer arayan birçok ziyaretçi için yeni bir destinasyon olma potansiyeli taşıyor. Proje, değişen tüketici eğilimleri ile teknolojik gelişmeler doğrultusunda turizmin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, sezon süresinin uzatılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve daha fazla harcama eğilimi olan ziyaretçinin ülkemize çekilmesi ile konaklama süresi ve harcamaların artırılması hedefiyle hayata geçecek.

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