Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir-Dursunbey kara yolundaki Naipler Viyadüğü trafiğe açıldı

        Balıkesir-Dursunbey kara yolunun önemli bir aşaması olan Naipler Viyadüğü tamamlanarak kullanıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 14:09 Güncelleme: 27.09.2023 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir-Dursunbey kara yolundaki Naipler Viyadüğü trafiğe açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir-Dursunbey kara yolunun önemli bir aşaması olan Naipler Viyadüğü tamamlanarak kullanıma açıldı.

        AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yasin Sağay ile incelemelerde bulunduğu viyadüğün hayırlı olmasını dileyerek burada ilk araç sürüşünü gerçekleştirdi.

        Milletvekili Canbey, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

        "Naipler viyadüğümüz artık tamamlandı ve bugün ilk geçenlerden birisi biz olduk. Bundan sonra çok az bir kısım, 1,6 kilometrelik bir yol kaldı. Burayı da bitirdikten sonra Dursunbey tamamen yoluna kavuşmuş olacak. Evet yolun yapımı biraz zaman aldı. Taahhüt edenden kaynaklı sorunlar yaşadık ancak Dursunbey’in yol meselesini artık önemli oranda halletmiş bulunuyoruz. Hayırlı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederiz. İnşallah bundan sonraki dönemde de hem Dursunbeylilerimize hem Balıkesirli hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz.”

        Ulaşımda Balıkesir’e çağ atlattıklarını vurgulayan Canbey, il genelinde 2002 yılına kadar yapılan bölünmüş yol uzunluğunun 76 kilometre olduğunu hatırlattı.

        Bunu 700 kilometrenin üzerine çıkardıklarını aktaran Canbey, şunları kaydetti:

        "İstanbul-İzmir Otoyolu’nun 106 kilometrelik kesimini Balıkesir’den geçiyor. Eskişehir, Kütahya, Balıkesir ve Bandırma, Balıkesir-Manisa arasındaki demir yollarını modernize ederek elektrikli ve sinyalli hale getirdik. Gökköy Lojistik Merkezi'ni kazandırdık. Balıkesir’i hızlı tren ağlarına bağlayacak olan Osmaneli, Bursa, Bandırma, Balıkesir hattının şu anda inşaatı sürüyor. Amacımız hemşehrilerimizin güvenle ve huzurla seyahat edebilmeleri. Bunun için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şehrimizi Türkiye Yüzyılı vizyonlarımıza hazırlıyoruz.”

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Olay penaltı dünya basınında!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Kurye cinayetinde karar çıktı!
        Kurye cinayetinde karar çıktı!
        Merdiven altı peynir işletmesine baskın!
        Merdiven altı peynir işletmesine baskın!
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Üniversitelilere cep telefonu
        Üniversitelilere cep telefonu
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu!
        Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu!
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz

        Benzer Haberler

        Güney Marmara "Yenilenebilir Gençlik Enerjisi" projesi eğitimini tamamlayan...
        Güney Marmara "Yenilenebilir Gençlik Enerjisi" projesi eğitimini tamamlayan...
        'Satın alacağım' deyip denediği saatleri çaldı; o anlar kamerada
        'Satın alacağım' deyip denediği saatleri çaldı; o anlar kamerada
        Balıkesir'de mağazada deneme bahanesiyle akıllı saat çalıp kaçan hırsız ara...
        Balıkesir'de mağazada deneme bahanesiyle akıllı saat çalıp kaçan hırsız ara...
        Balıkesir'de özel harekat destekli uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yaka...
        Balıkesir'de özel harekat destekli uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yaka...
        Ayvalık açıklarında 52 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 göçmen yakalandı
        Ayvalık açıklarında 52 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 göçmen yakalandı
        Balıkesir'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Balıkesir'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı