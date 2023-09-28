Türkiye Emekliler Derneğinin Erdek'teki sosyal tesislerinde bu sezon yaklaşık 12 bin kişi konakladı Türkiye Emekliler Derneğine (TÜED) ait Balıkesir'in Erdek ilçesi kırsal Narlı Mahallesi'nde bulunan sosyal tesislerde bu sezon 12 bine yakın kişinin konakladığı bildirildi.

Türkiye Emekliler Derneğine (TÜED) ait Balıkesir'in Erdek ilçesi kırsal Narlı Mahallesi'nde bulunan sosyal tesislerde bu sezon 12 bine yakın kişinin konakladığı bildirildi.

TÜED Teşkilat Sekreteri ve Narlı Sosyal Tesisler Sorumlu Başkanı Abdülkadir Ersal, yaptığı açıklamada, ülke genelinde derneğe ait kamp hizmeti veren tek sosyal tesisi olduklarını belirtti.

"Emekliler Kampı"ndan yaz sezonunda emekliler ve ailelerinden oluşan yaklaşık 12 bin kişinin yararlandığı bilgisini veren Ersal, "Derneğimiz tarafından 2007 yılında satın alınan 4 dekar arazide yapılan sosyal tesislerde 60 odamız bulunuyor. Yazın 12-13 bin emekli ailesine hizmet veriyoruz. Bu yıl aşırı bir patlama oldu, odalarımız yetersiz kaldı, yandaki pansiyonlardan da yararlandık." ifadesini kullandı.