Bandırma'daki balık halinde sardalya, hamsi ve istavrit bolluğu Marmara Denizi'nde fırtınanın dinmesinin ardından Güney Marmara'nın önemli balıkçılık merkezlerinden Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sardalya, hamsi ve istavrit bolluğu yaşanmaya başladı.

Marmara Denizi’nde fırtınanın dinmesinin ardından Güney Marmara’nın önemli balıkçılık merkezlerinden Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sardalya, hamsi ve istavrit bolluğu yaşanmaya başladı.

Ankara, İstanbul ve Bursa gibi büyükşehirlere de balık sevkiyatının yapıldığı Balıkesir Tarım Ürünleri AŞ Bandırma Su Ürünleri Balık Hali’ne bir firmaya ait tekneyle Bandırma Körfezi’nde yakalanan 1000 kasa hamsi getirildi.

Firmanın sahibi Emin Gürer, yaptığı açıklamada, gün içinde hale 3 bin kasa hamsinin getirildine dikkati çekerek, balık bereketinin bol olduğunu söyledi.

Gürer, "Hamsi kasası 350-400 liradan alıcı buldu. Bol miktarda balık yesin vatandaş." dedi.

Balıkçı esnafından Semih Gargı da tezgahlarda hamsinin kilogramının 70 liradan satıldığını dile getirdi.