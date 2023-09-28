Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Bandırma'daki balık halinde sardalya, hamsi ve istavrit bolluğu

        Marmara Denizi'nde fırtınanın dinmesinin ardından Güney Marmara'nın önemli balıkçılık merkezlerinden Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sardalya, hamsi ve istavrit bolluğu yaşanmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 15:11 Güncelleme: 28.09.2023 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bandırma'daki balık halinde sardalya, hamsi ve istavrit bolluğu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Marmara Denizi’nde fırtınanın dinmesinin ardından Güney Marmara’nın önemli balıkçılık merkezlerinden Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sardalya, hamsi ve istavrit bolluğu yaşanmaya başladı.

        Ankara, İstanbul ve Bursa gibi büyükşehirlere de balık sevkiyatının yapıldığı Balıkesir Tarım Ürünleri AŞ Bandırma Su Ürünleri Balık Hali’ne bir firmaya ait tekneyle Bandırma Körfezi’nde yakalanan 1000 kasa hamsi getirildi.

        Firmanın sahibi Emin Gürer, yaptığı açıklamada, gün içinde hale 3 bin kasa hamsinin getirildine dikkati çekerek, balık bereketinin bol olduğunu söyledi.

        Gürer, "Hamsi kasası 350-400 liradan alıcı buldu. Bol miktarda balık yesin vatandaş." dedi.

        Balıkçı esnafından Semih Gargı da tezgahlarda hamsinin kilogramının 70 liradan satıldığını dile getirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Türkiye Emekliler Derneğinin Erdek'teki sosyal tesislerinde bu sezon yaklaş...
        Türkiye Emekliler Derneğinin Erdek'teki sosyal tesislerinde bu sezon yaklaş...
        Marmara Denizi'ndeki canlı çeşitliliği yapay resiflerle artırılacak
        Marmara Denizi'ndeki canlı çeşitliliği yapay resiflerle artırılacak
        Teksüt Bandırmaspor'da hedef hem tesisleşme hem Süper Lig
        Teksüt Bandırmaspor'da hedef hem tesisleşme hem Süper Lig
        Balıkesir'de zirai atık toplayan kadınlara Balıkesir kuzusu dağıtıldı
        Balıkesir'de zirai atık toplayan kadınlara Balıkesir kuzusu dağıtıldı
        Balıkesir'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de asayiş uygulamalarında yakalanan 17 zanlı tutuklandı
        Balıkesir'de asayiş uygulamalarında yakalanan 17 zanlı tutuklandı