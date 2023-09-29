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        Balıkesir 2. Kahvaltı Festivali, 20 Ekim'de başlayacak

        Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Borsası ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı, BESOB ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliğinde düzenlenen "Balıkesir Kahvaltı Festivali"nin ikincisi 20-22 Ekim'de yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 16:25 Güncelleme: 29.09.2023 - 16:39
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        Balıkesir 2. Kahvaltı Festivali, 20 Ekim'de başlayacak
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        Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Borsası ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı, BESOB ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliğinde düzenlenen "Balıkesir Kahvaltı Festivali"nin ikincisi 20-22 Ekim'de yapılacak.

        Avlu Yaşam Merkezi’ndeki festival öncesinde 19 Ekim’de kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek.

        “Çok mutluluk” sloganıyla düzenlenecek festivalde organik ve tamamen yöresel lezzetlerden oluşan, hem göze hem de damağa hitap eden Balıkesir kahvaltısı tanıtılacak.

        Ayrıca yemek şovlar, ünlü şeflerin panel ve söyleşileri, sahne performansı ve konserler ile yöresel ürünlerin tadımına yer verilecek.

        Balıkesir’in topraklarının zenginliğini Türkiye ve dünyaya duyurmak istediklerini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Bu memleketin ürünleri, tarladan direkt sofraya gelir. Gastronomi şehirleri bu bütünselliği sağladığı için ortaya güzel lezzetler çıkarıyorlar. Balıkesir de artık bu zenginliğini ve iddiasını ortaya koyuyor. Herkesi, bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Balıkesir Kahvaltı Festivali'ne katılmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

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