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        Bandırma'da midye hasadı yapıldı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Türkiye'nin önemli midye üretim merkezi olan Bandırma'da faaliyet gösteren işletmedeki midye yavru seyreltme ve hasat çalışmalarına Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 10:32 Güncelleme: 02.10.2023 - 10:33
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        Bandırma'da midye hasadı yapıldı
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Türkiye'nin önemli midye üretim merkezi olan Bandırma’da faaliyet gösteren işletmedeki midye yavru seyreltme ve hasat çalışmalarına Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan katıldı.

        Midye üretimi başta olmak üzere, su ürünleri üretiminin arttırılması hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

        Bandırma’da, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan’ın yanı sıra Şube Müdürü Osman Baygönül ile teknik personeller midye hasadına katıldı.

        Düzenlenen programda midye üretimi başta olmak üzere, su ürünleri üretiminin arttırılması için uygulanması planlanan projeler ve yatırım hedeflerini değerlendirerek yürütülen çalışmalar hakkında işletme yetkilileri ile bilgi alışverişinde bulunuldu.

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