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        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 17:51 Güncelleme: 18.10.2023 - 17:51
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        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:BigadiçŞehit Orkan Dinçer

        Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Mahmut Karaca

        Bigadiç Belediyespor: Görkem Yazgan, Alican İlker Çakır, Taha Erden, Eren Kanlı, Andaç Kapan, Benham Ebrahimi, (Gökhan Çatal, Yiğit Yıldız, Kadir Bircan, Salih Özdemir, Berk Dilmenler, Murat Al, Altay Mustafa Demirci, Tayeb Einisamarein)

        Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Mikkel Hoff, Can Ahmet Büyükgöz, Atakan Topal, Can Koç, Furkan Aydın, Mustafa Cervatoğlu, (Batuhan Yurdagül, Umut Özdemir, Georgiev Svetoslav İvanov, Eray Berke Yetkin, Robert Bradley Gunter, Eren Ali Öztürk)

        Setler: 25-19, 25-20, 25-23

        Süre: 50 dakika (16, 17, 17)

        BALIKESİR

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