Sındırgı'da Türk Kızılay'ın "Şefkat Evi" kapılarını 3'üncü kez ihtiyaç sahiplerine açtı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Türk Kızılay Temsilciliği ve Sındırgı Belediyesinin destekleriyle ihtiyaç sahipleri için 3'üncüsü düzenlenen "Şefkat Evi"nin açılışı yapıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, Türk Kızılay Temsilciliği ve Sındırgı Belediyesinin destekleriyle ihtiyaç sahipleri için 3'üncüsü düzenlenen "Şefkat Evi"nin açılışı yapıldı.

Gönüllük kültürünün geliştirilmesi, toplumsal birliktelik ve dayanıklılığın artırılmasının amaçlandığı iki hafta açık kalacak Şefkat Evi, öncelikli olarak ilkokul ve ortaokul öğrencileri, ihtiyaç sahibi tüm öğrenci ve vatandaşlara hizmet veriyor.

Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezi'nde açılan Şefkat Evi'nde hayırseverlerin ve sponsor firmaların destekleriyle 1000’den fazla vatandaşa kıyafet ve ayakkabı yardımı yapılacak.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Şefkat Evi Projesi ile kullanılmamış ürünlerin ihtiyaç sahipleri ile buluşturulduğunu söyledi.

Sındırgı'nın iyilik hareketlerinde hep öncü bir ilçe olduğunu belirten Yavaş, "Bizler, depremde olsun, başka zamanlarda zor zamanda olan kardeşlerimize hep destek olduk, hep yardımcı olduk. Sındırgı Belediyesinin, bir öğretmenimiz elinden tutup bir yavrumuzun üstünü giyindirecek olursa, bodrum katında bir giyim mağazası var. Hem de arka kapıdan çıkarak, 'Bir elin verdiğini diğer el görmesin' diyor. Şefkat Evi Projesi ile özellikle soğuk kış günleri gelmeden önce giyecekle alakalı ihtiyaçları görülmüş olacak." diye konuştu.

Türk Kızılay gönüllüsü Üveyde Karakaya Turfal da gelen öğrencilere giyim yardımı yaptıklarını, onları hediyelerle gönderdiklerini anlatarak, herkesi Kızılay gönüllüsü olmaya davet etti.

Adem Bilgon ise 700 öğrencinin yanı sıra mahalle muhtarlarından aldıkları bilgiler doğrultusunda ihtiyaç sahiplerini Şefkat Evi'ne davet edeceklerini aktardı.

Bilgon, "Giyim kuşam üzerine hem okullarımız hem de sivil halkımıza yönelik muhtaç durumdaki insanlarımıza buradaki malzemelerimizi dağıtacağız. Kızılay, her sene muhtaç durumda olan öğrencilerimiz, yangın felaketleri, tabii afetler, yatalak hastalar, üniversite öğrencilerindeki barınma durumundaki ihtiyaçlara koşuyoruz. Ondan dolayı bugün itibariyle resmi açılışımızı yaptık." dedi.

Açılış programına, Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, Türk Kızılay Sındırgı Temsilcisi Talat Karakaya, protokol üyeleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.