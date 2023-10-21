"Cumhuriyet'in 100. Yılında Bandırma'ya İz Bırakanlar Vefa Gecesi" düzenlendi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye ve Kent Konseyi tarafından "Cumhuriyet'in 100. Yılında Bandırma'ya İz Bırakanlar Vefa Gecesi" etkinliği yapıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye ve Kent Konseyi tarafından "Cumhuriyet'in 100. Yılında Bandırma'ya İz Bırakanlar Vefa Gecesi" etkinliği yapıldı.

Bandırma Santral Kültür Merkezi'nde, Tuncer Ertuğrul'un sunuculuğu üstlendiği gecede, ilçenin sosyal, kültürel, ekonomik ve sportif yaşamına katkıda bulunmuş, halen yaşayanlar ile vefat etmiş olanların ailelerinden kalma meslekleri sürdürenlere "vefa plaketleri" verildi.

Gecede, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat ve organizasyon için kurulan komisyon adına Ömer Lütfi Kayalar, katılımcılara hitap etti.

Bandırma'ya iz bırakanların kısa bilgi ve görüntülerinin yer aldığı video gösteriminin ardından plaketlerin verilmesiyle gece sona erdi.

Komisyon ise Hüsnü Erdem Özcan, Ahmet Pesen, Önder Balıkçı, Ömer Lütfi Kayalar, Salih Yaldız ve Sebahattin Pıravadılı'dan oluşturuldu.

Etkinliğe, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan, CHP İlçe Başkanı Mehmet Atak, Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Yağar, Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, Bandırma Ticaret Borsası Meclis Başkanı Recep Güngör, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve diğer konuklar katıldı.