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        Ekinlik Adası'nda hiçbir atık çöpe gitmiyor

        "Türkiye'nin ilk sıfır atık adası" unvanını kazanan Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Ekinlik'te, geri dönüşümde örnek uygulamalar yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 12:20 Güncelleme: 21.10.2023 - 12:54
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        Ekinlik Adası'nda hiçbir atık çöpe gitmiyor
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        "Türkiye'nin ilk sıfır atık adası" unvanını kazanan Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Ekinlik'te, geri dönüşümde örnek uygulamalar yapılıyor.

        Marmara Denizi'ndeki Ekinlik Adası'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde ülke genelinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesince "Atıksız Adalar" başlıklı alt proje başlatıldı.

        Bu kapsamda organik atıklar kompost haline getirilip park bahçelerin iyileştirmesinde kullanılıyor. Plastik poşetlerin artık kullanılmadığı Ekinlik, enerjisini kurulan güneş enerji sisteminden, suyunu ise arıtılmış deniz suyundan elde ediyor.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının da destekleriyle adanın dört bir yanına yerleştirilen atık kumbaraları aracılığıyla elektronik atık, atık pil, tekstil atığı ve bitkisel atık yağlar, geri dönüşüm olarak ayrıştırılarak hem çevreye hem de ekonomiye kazandırılıyor.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Volkan Karateke, AA muhabirine, son yıllarda küresel çevre sorunlarına bağlı ciddi sorunların yaşandığını söyledi.

        Çevre sorunlarının insanların günlük hayatına da yansıdığını belirten Karateke, "Tüketim alışkanlıklarımızın değiştiği, insanlığın tüketim hızının doğanın kendini yenileyebilme kapasitesinin üzerinde olduğu bir dönemdeyiz. 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlayan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca yürütülen Sıfır Atık Projesi'ni bu çevre sorunlarının çözümünün odağında buluyoruz." dedi.

        - "Bu çalışmayı adalarımız genelinde uygulamayı planlıyoruz"

        Karateke, Büyükşehir Başkanlığınca "Sıfır Atık Projesi"ni Balıkesir'in her noktasında ortaya çıkarmak, uygulamak ve ilerletmek üzere çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

        Ekinlik Adası'nı "Türkiye'nin ilk sıfır atık adası" haline getirdiklerini anımsatan Karateke, şöyle konuştu:

        "Atık yönetimini tamamen sıfır atık prensiplerine bağlı olarak gerçekleştiriyoruz. Çöp konteynerlerini kaldırarak evlerin önüne konumlandırdığımız geri dönüşüm kutularında geri kazanılabilir atıkları ayrı, diğerlerini de ayrı topluyoruz. Geri kazandırılabilir atıkları yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. Organik atıklardan ise kompost ve toprak iyileştirici elde ederek yeniden doğayla buluşmasını sağlıyoruz. Atık piller, elektronik, bitkisel yağlar ve tekstil atıklarını ise kaynağında ayrı toplayarak uygun şekilde bertarafını ya da geri kazanımını başlatıyoruz. Doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomiye geçişin kilit noktası olan bu çalışmayı adalarımız genelinde uygulamayı planlıyoruz."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın verdiği desteklerle her canlı için sürdürülebilir ve gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına karşı daha dirençli bir Balıkesir ortaya koymak için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Karateke, projeye destek veren herkese teşekkür etti.

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