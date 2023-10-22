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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 18:16 Güncelleme: 22.10.2023 - 18:16
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:BigadiçŞehit Orkan Dinçer

        Hakemler: Erdal Akıncı, Mahmut Karaca

        Bigadiç Belediyespor: Gökhan Çatal, Taha Erden, Yiğit Yıldız, Berk Dilmenler, Eren Kanlı, Kadir Bircan (Salih Özdemir, Görkem Yazgan, Andaç Kapan, Behnam Ebrahimi, Murat Al, Mustafa Altay Demirci, Tayep Einisamarein)

        Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Mehmet Hacıoğlu, Emre Batur, Daudi, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu (Semih Çelik, Caner Ergül, Emre Berat Fırat)

        Setler: 17-25, 18-25, 26-28

        Süre: 83 dakika (23, 24, 36)

        BALIKESİR

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