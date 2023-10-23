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        Teksüt Bandırmaspor'da teknik direktör Ersan Parlatan ile yollar ayrıldı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, teknik direktör Ersan Parlatan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 13:27 Güncelleme: 23.10.2023 - 13:27
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        Teksüt Bandırmaspor'da teknik direktör Ersan Parlatan ile yollar ayrıldı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, teknik direktör Ersan Parlatan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.

        Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Parlatan ve ekibine teşekkür edilerek, deneyimli teknik adama bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

        Geçtiğimiz hafta sonu Bodrum FK'ye deplasmanda 2-1 mağlup olan Balıkesir temsilcisi, 9 maç sonunda ligde topladığı 16 puanla 5'inci sırada yer alıyor.

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