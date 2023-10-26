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        Gönen'de uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 21:07 Güncelleme: 26.10.2023 - 21:07
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        Gönen'de uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı
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        Balıkesir'in Gönen ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde Gönen'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

        Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 91 gram kubar esrar, 17 gram metamfetamin, 3 adet sentetik uyuşturucu hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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