Gönen'de uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde Gönen'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 91 gram kubar esrar, 17 gram metamfetamin, 3 adet sentetik uyuşturucu hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.