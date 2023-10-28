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        Balıkesirli öğrenciler 100'üncü yıl coşkusuna bayraklarla bindikleri trende kitap okuyarak katıldı

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir grup öğrenci, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü etkinliğinde trenle il merkezine seyahat edip kitap okudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 11:54 Güncelleme: 28.10.2023 - 11:54
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        Balıkesirli öğrenciler 100'üncü yıl coşkusuna bayraklarla bindikleri trende kitap okuyarak katıldı
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        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir grup öğrenci, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü etkinliğinde trenle il merkezine seyahat edip kitap okudu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan programda, 1912 yılında kullanıma açılan Bandırma-Soma demir yolu hattındaki Ege Ekspresi'ne Savaştepe'den binen öğrenciler, Balıkesir'e seyahat etti.

        Türk bayrağı ve balonlarıyla trene binen 100 öğrenciye, seyahatte "Cumhuriyetin İlk Sabahı" isimli kitap dağıtıldı.

        Cumhuriyet'in 100'üncü yılı coşkusuna seyahat sırasında kitap okuyarak katılan öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan ve öğretmenleri eşliğinde Balıkesir'deki Kuva-yi Milliye Müzesi ile Karesi Atatürk Evi'ni ziyaret etti.

        Etkinliğe katılan Savaştepe Fatih Ortaokulunun matematik öğretmeni Esra Levent, AA muhabirine, Cumhuriyet'in ilk yıllarında demir yollarının önemli yer tuttuğunu söyledi.

        Levent, öğrencilerin trende kitap okumanın keyfini yaşamalarını istediklerini belirterek, "Çocuklar hem kitap okusunlar hem güzel bir yolculuk yapsınlar istedik. Çocuklarımızla Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını bu şekilde kutlamak istedik. Bize destek veren herkese teşekkür ederiz." dedi.

        Öğrencilerden Betül Solak da etkinliği çok beğendiğini dile getirdi.

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