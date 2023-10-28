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        Manyas'ta Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamalarında çelenk töreni yapıldı

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 13:48 Güncelleme: 28.10.2023 - 13:48
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        Manyas'ta Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamalarında çelenk töreni yapıldı
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        Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Manyas Kaymakamı Emre Yeşil, Belediye Başkanı Tancan Barcin, AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay, kurum amirleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Tören, çelenklerin anıta bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

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