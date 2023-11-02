Balıkesir'de "Kentlerde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesinin Geliştirilmesi Konferansı" düzenlendi

Balıkesir'de, Büyükşehir Belediyesince uluslararası katılımla "Kentlerde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesinin Geliştirilmesi Konferansı" gerçekleştirildi.

Avlu Kültür Merkezi Fatih Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ekvador Kentsel Gelişim Bakanı Gabriela Aguilera, konuşmasında, küresel sorunların birlikte hareket edilerek çözülebileceğini söyledi.

Aguilera, amaçlarının sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek ve kentsel gelişimin sürekliliğini sağlamak olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Habitat Bölgeler Arası Danışmanı Dyfed Aubrey de başarmanın tek yolunun, toplumun tamamının harekete geçmesi ve hep birlikte çalışmaktan geçtiğini anlattı.

Herkesin, doğayla uyum içinde yaşayacakları bir dünya istediğini kaydeden Aubrey, "Bizim, şehirlerdeki gidişatı değiştirmek için sorumluluğumuz var." dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise şehirleri daha kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmanın yollarını konuşmak için bir araya geldiklerini ifade etti.

Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik evrensel bir yol haritası bulunduğunu belirten Yılmaz, "Bu konuda atacağımız her adımın, alacağımız her sorumluluğun daha yaşanılabilir bir gelecek için öneminin farkındayız. Büyükşehir Belediyesi olarak BM başta olmak üzere uluslararası birçok kurum ve kuruluş ile dayanışma içinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Gerçekleştirilmesinde Latin Amerika ve Türkiye'nin Rolü" başlıklı oturuma geçildi.

Programın sonunda ise "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Şehirler Ağı"nın Türkiye Ofisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Programa Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve bazı Latin Amerika ülkelerinden belediye başkanları katıldı.