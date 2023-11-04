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        Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 10:56 Güncelleme: 04.11.2023 - 11:13
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        Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Z.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Firarinin ilçe merkezinde bir evde saklandığını tespit eden ekipler, bu adrese baskın yaptı. Operasyonda yakalanan Z.K, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Z.K, işlemlerinin ardından Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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