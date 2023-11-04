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        Balıkesir'de AK Parti'li gençler İsrail'i protesto etti

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, "Ateşkes çağrılarına rağmen Batı'nın ve Avrupa'nın ikiyüzlü, çifte standart olan siyasetine bir kez daha şahitlik ediyoruz. Biz dik durmaya, zulme karşı olmaya ve mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 16:23 Güncelleme: 04.11.2023 - 16:39
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        Balıkesir'de AK Parti'li gençler İsrail'i protesto etti
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, "Ateşkes çağrılarına rağmen Batı'nın ve Avrupa'nın ikiyüzlü, çifte standart olan siyasetine bir kez daha şahitlik ediyoruz. Biz dik durmaya, zulme karşı olmaya ve mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

        AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları öncülüğünde tarihi Zağnos Paşa Camisi'nin önünde toplanan Uygur ile AK Parti İl Başkan Vekili Vahdettin Çiftçi, Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal ve gençler, ellerindeki dövizlerle İsrail'i protesto etti.

        Genel Başkan Yardımcısı Uygur, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'nin her zaman mazlumun yanında yer almaya devam edeceğini söyledi.

        İsrail'in Gazze'de bütün dünyanın gözü önünde soykırım suçu işlediğini belirten Uygur, uluslararası hukuku, insan haklarının en temel esaslarını ihlal ettiğini vurguladı.

        Uygur, İsrail'in insanların yaşama hakkına engel olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

        "İnsanların suya, ekmeğe, gıdaya, tedaviye, hastaneye ulaşmalarına engel olunuyor. Hastaneler bombalanıyor fosfor bombalarıyla. Camiler, kiliseler bombalanıyor ve bütün bunlar bütün dünyanın gözü önünde yaşanıyor. Aklıselim olan her vicdanın, 'Bu zulmü durdurun' demesine, bütün ateşkes çağrılarına rağmen İsrail adeta bütün dünyaya karşı kör, sağır ve dilsiz vaziyette. 9 binden fazla insanı katletti bu zamana kadar. Bunların büyük bir çoğunluğu kadınlardan ve çocuklardan oluşuyor. Burada kadın ve çocuklar vahşice hedef gözetilmeksizin en ağır silah, en ağır bombardımanlarla katlediliyor. Ateşkes çağrılarına rağmen Batı'nın ve Avrupa'nın ikiyüzlü, çifte standart olan siyasetine bir kez daha şahitlik ediyoruz. Biz dik durmaya, zulme karşı olmaya ve mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz."

        Hüseyin Murat Uysal da 41 kilometre uzunluğunda, 10 kilometre genişliğinde 2 milyon insanın yaşadığı Gazze'de hastaneler dahil İsrail tarafından bombalandığını ifade etti.

        Uysal, Netanyahu hükümetinin soykırım suçu işlediğini anlatarak, "Savaş hukuku, insan hakları ihlal ediliyor. Uluslararası hukuk tanınmıyor. Tüm bunlar dünyanın gözü önünde yapılıyor. Bu durum İsrail'in gerek bugün gerekse yarın insanlık için hem bölgesel hem de küresel bir tehdit olduğunu ortaya koymaktadır. Bu vatanın gençleri hem kültürü hem de uluslararası değerlere olan bağlılığın bir sonucu olarak Gazze'de yapılan insan hakları ihlallerinin dimdik karşısındadır." diye konuştu.

        Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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