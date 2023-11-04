Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı kırsal Darıçukuru Mahallesi mevkisinde bulunan trafoya yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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