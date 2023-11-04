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        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 22:19 Güncelleme: 04.11.2023 - 22:26
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        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.

        İlçeye bağlı kırsal Darıçukuru Mahallesi mevkisinde bulunan trafoya yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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