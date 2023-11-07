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        3. İvrindi Kitap Günleri başladı

        Balıkesir'in İvrindi ilçesinde belediye tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "İvrindi Kitap Günleri" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 15:32 Güncelleme: 07.11.2023 - 15:45
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        3. İvrindi Kitap Günleri başladı
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        Balıkesir’in İvrindi ilçesinde belediye tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen “İvrindi Kitap Günleri” başladı.

        İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Atatürk Meydanı’nda çok sayıda yayınevinin katıldığı etkinliğin açılışında, ilçe halkının on binlerce kitap ve 30’a yakın yayınevinin yer aldığı stantları ziyaret edebileceğini söyledi.

        Okur-yazar buluşmaları düzenleyeceklerini belirten Cengiz, "Yıllardır kitap okuyor, şiir okuyor ve paylaşıyoruz fakat onları kaleme döken kişileri görme, onlarla aynı ortamda bulunma, hasbihal etme ve söyleşilerine katılma şansına sahip olamadık. Son 3 yıldır bunu hayata geçirdiğimiz için mutluyum." dedi.

        Cengiz, ülke gençliğinde "Z kuşağı" değil "TEKNOFEST kuşağı" gördüklerini dile getirdi.

        Gençlerin güzel şeyler üreteceğini, ülkeyi kalkındıracak projelere imza atacağını anlatan Cengiz, şöyle devam etti:

        "Buna inancımız tamdır. Buna vesile olmak, bu hayallerimizi gerçekleştirmek bizim elimizde. O yüzden kitap okumalı, okumaya vesile olmalıyız. Bu tarz organizasyon ve etkinliğe önayak olmalı, haberini aldığımız bu tarz organizasyonlara katılım sağlamaya gayret etmeliyiz. Bu vesile ile bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz İvrindi Kitap Günleri isimli bu güzel organizasyonumuzun ilçemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, on binlerce kitap ve yayınevine ev sahipliği yapacağımız etkinliğimize teşrif eden kıymetli yazar ve şairlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu etkinliğimizi her sene gerçekleştirerek alışkanlık haline getirip, kitap okumaya teşvik etme hedefimizden sapmayacağız.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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