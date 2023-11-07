Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Marmara Denizi'ndeki 4,1 büyüklüğünde deprem

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Erdek açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 23:30 Güncelleme: 07.11.2023 - 23:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmara Denizi'ndeki 4,1 büyüklüğünde deprem
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Erdek açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

        Vali Ustaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4,1 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, ekiplerin saha çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 23.05'te merkez üssü Marmara Denizi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, Balıkesir'in 3,1 kilometre açıklarındaki sarsıntının, 4,3 kilometre derinlikte olduğu belirtilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail Ordusu Gazze'nin merkezine girdi
        İsrail Ordusu Gazze'nin merkezine girdi
        İsrail savaş uçakları Beyrut üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi
        İsrail savaş uçakları Beyrut üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi
        Anne ve kızının öldüğü ilaçlama faciasında iddianame hazırlandı!
        Anne ve kızının öldüğü ilaçlama faciasında iddianame hazırlandı!
        Polat çiftinin muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Polat çiftinin muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dikkat çeken iddia!
        Dikkat çeken iddia!
        Okan Buruk'tan açıklama: Muslera oynayacak mı?
        Okan Buruk'tan açıklama: Muslera oynayacak mı?
        Beşiktaş için Lucescu iddiası!
        Beşiktaş için Lucescu iddiası!
        Sevindiren yağış tahmini!
        Sevindiren yağış tahmini!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        Token cihazlarını çalıp doktorların imzalarını ele geçirdiler!
        Token cihazlarını çalıp doktorların imzalarını ele geçirdiler!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü!
        Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü!
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"

        Benzer Haberler

        FLAŞ
        FLAŞ
        FLAŞ
        FLAŞ
        Balıkesir'in 1764 rakımlı Ulus Dağı'ndaki sonbahar renkleri dronla görüntül...
        Balıkesir'in 1764 rakımlı Ulus Dağı'ndaki sonbahar renkleri dronla görüntül...
        Balıkesir'de "Sağol Atam" belgeselinin galası yapılacak
        Balıkesir'de "Sağol Atam" belgeselinin galası yapılacak
        Gönen'de uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
        Gönen'de uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
        3. İvrindi Kitap Günleri başladı
        3. İvrindi Kitap Günleri başladı