Marmara Denizi'ndeki 4,1 büyüklüğünde deprem Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Erdek açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Erdek açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Vali Ustaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4,1 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını, ekiplerin saha çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 23.05'te merkez üssü Marmara Denizi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, Balıkesir'in 3,1 kilometre açıklarındaki sarsıntının, 4,3 kilometre derinlikte olduğu belirtilmişti.