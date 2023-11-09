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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 15:06 Güncelleme: 09.11.2023 - 15:10
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı
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        Balıkesir'in Gönen ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde Gönen ilçesinde tespit edilen 2 şüpheliye ait işyerlerine ve evlerine operasyon yaptı.

        Operasyonda 2 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu ile 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanama aparatı (payp) ve suçtan elde edildiği düşünülen 4 bin 750 lira ele geçirildi.

        İfadeleri alınmak üzere gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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