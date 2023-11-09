Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde Gönen ilçesinde tespit edilen 2 şüpheliye ait işyerlerine ve evlerine operasyon yaptı.
Operasyonda 2 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu ile 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanama aparatı (payp) ve suçtan elde edildiği düşünülen 4 bin 750 lira ele geçirildi.
İfadeleri alınmak üzere gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürdüğü öğrenildi.
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