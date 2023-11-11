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        Bursa ve çevre illerde fidanlar toprakla buluştu

        Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya ve Bilecik'te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 14:54 Güncelleme: 11.11.2023 - 14:54
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        Bursa ve çevre illerde fidanlar toprakla buluştu
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        Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya ve Bilecik'te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidan dikildi.

        Bursa'da Mudanya'nın Göynüklü Mahallesi'nde düzenlenen törende Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla 2 bin 23 fidan toprakla buluşturuldu.

        Törende konuşan Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, 81 ilde aynı anda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Bursa ve 17 ilçede toplamda 770 dekar alanda 70 bin fidanın dikileceğini söyledi.

        Kılıç, ormanların ülkenin akciğerleri olduğunu belirterek, "Hayatımızın her anında ormanlar, ağaçlar ve ağaç ürünleri yaşamımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle ormanlarımızı koruyup, kollayıp, mümkün olduğunca çoğaltmamız hayat felsefemiz olmalıdır." diye konuştu.

        Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek de Türkiye'nin küresel iklim değişikliğine rağmen orman varlığını artıran nadir ülkeler arasında yer aldığını kaydetti.

        Son 20 yılda Bursa'da 114 bin hektar alanda 148 milyon fidan dikerek yeni orman alanları oluşturduklarını anlatan Şimşek, "Bursa'da 2023 yılı sonuna kadar 2 milyon fidanı daha toprakla buluşturacağız." dedi.

        - Eskişehir

        Milli Ağaçlandırma Günü'nde, Eskişehir-Kütahya kara yolunun 36. kilometresinde oluşturulan Mehmetçik Ormanı için 5 bin fidan toprakla buluştu.

        Program, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, Garnizon Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve öğrenciler katıldı.

        Vali Aksoy, yaptığı konuşmada, ormanların ülkenin en büyük zenginliği olduğunu belirterek, ağaçlandırmanın toprak kayması ve erozyonu engellemenin tek çaresi olduğunu dile getirdi.

        Türkiye'nin Avrupa'da en fazla ağaçlandırma yapan 5 ülkeden birisi olduğuna işaret eden Aksoy, "Daha yeşil bir Türkiye hedefiyle Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma seferberliği yürütülmektedir. Ülkemiz, Avrupa'da en fazla ağaç diken, en fazla ağaçlandırma yapan ülke konumuna gelmiştir. Dünyada orman varlığı azalırken ülkemizde orman varlığını artıran sınırlı sayıda ülkelerden birisi olma konumumuzu korumaktayız." diye konuştu.

        Çetin de yeni ormanların kurulması ve geliştirilmesinin orman teşkilatının temel misyonu olduğuna değinerek, Milli Ağaçlandırma Günü'nde Eskişehir genelinde 30 farklı noktada toplam 29 bin fidanın toprakla buluşturulacağını bildirdi.

        Mihalıççık ve Sivrihisar ilçelerinde de fidan dikim töreni yapıldı.

        - Balıkesir

        Karesi ilçesine bağlı Yeniköy Kırsal Mahallesi'ndeki fidan dikimi etkinliğine Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve çok sayıda öğrenci katıldı.

        Törende konuşan Vali Ustaoğlu, Balıkesir'de 89 ayrı noktada ağaç dikme töreni yapıldığını belirterek, gençler ile çocuklara unutamayacakları bir anıyı da yaşatarak, fidanları toprakla buluşturduklarını bildirdi.

        Konuşmanın ardından Ustaoğlu, etkinliğe katılan protokol üyeleri ve öğrencilerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.

        - Kütahya

        Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Kütahya'da 29 bin fidan toprakla buluşturuldu.

        Kütahya Vali Vekili Fikret Zaman, Çalca Mahallesi Ağaçlandırma Sahası'ndaki törende yaptığı konuşmada, etkinliğin amacının ağaç ve orman sevgisini gençlere, insanlara tekrar hatırlatmak olduğunu söyledi.

        Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil de il genelindeki 71 konum ve 43 hektar sahada 29 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu aktardı.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile öğrenciler ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturdu.

        - Bilecik

        Bilecik Orman İşletme Müdürlüğünce Osmaneli ilçesi Mahanat mevkisinde Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün ve protokol üyeleri, öğrenciler ve 1308 sporcuların katılımıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Vali Aygöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

        Fidan dikim törenine Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Soner Süzer, İl Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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