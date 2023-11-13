Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre Ayvalık'ın 22 adasından biri olan Çıplak Ada üzerinde bir grup göçmenin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

TCSG-84 Sahil Güvenlik Gemisi ve KB-4510 Sahil Güvenlik Botu ile Çıplak Ada'ya ulaşan ekipler, 29 göçmeni tahliye etti.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdaresi'ne gönderileceği öğrenildi.