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        Balıkesir'de 18 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla giren 18 yabancı uyruklu ile 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 16:08 Güncelleme: 14.11.2023 - 16:08
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        Balıkesir'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla giren 18 yabancı uyruklu ile 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 3 araca yönelik operasyon düzenledi.

        Araçlarda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası ve sonrasında Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 18 Afganistan uyruklu ile 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

        Düzensiz göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı, gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürüldü.

        Göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 14 bin 610 lira ve 100 avroya el konuldu, 3 araç yediemin otoparkına çekildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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