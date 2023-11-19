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        Sındırgı'nın yüksek rakımlı mahallelerinde kar yağışı

        Mevsimin ilk karı Sındırgı Ulus dağı başta olmak üzere Yaylabayır, Yüreğil, Kınık, Aktaş, Işıklar gibi yüksek rakımlı mahallelerde görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 10:32 Güncelleme: 19.11.2023 - 10:32
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        Sındırgı'nın yüksek rakımlı mahallelerinde kar yağışı
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        Mevsimin ilk karı Sındırgı Ulus dağı başta olmak üzere Yaylabayır, Yüreğil, Kınık, Aktaş, Işıklar gibi yüksek rakımlı mahallelerde görüldü.

        Sabah saatlerinde başlayan yağmur akşam saatlerinde kar yağışına döndü. Kısa süre içerinde Ulus Dağında kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaşırken Sındırgı Demirci yolunun yüksek rakımlı kesimlerinde ise 5 santimi geçti. Sürücüler tedbirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıldı.

        Kar yağışının devam edeceği belirtilirken Yaylabayır Mahallesi Muhtarı Mustafa Eraslan kar yağışının göletleri dolduracağını mahalleye bereket getirdiğini belirtti. Mahalle sakinleri ve özellikle avılar kar yağışını sevinçle karşıladı.

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