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        Kazakistanlı gazeteciler Balıkesir'de ağırlandı

        Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfının bu yıl ikincisini düzenlediği organizasyon kapsamında Balıkesir'de bulunan Kazakistanlı gazeteciler, Ayvalık tarihi ve turistik mekânlarını gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 09:17 Güncelleme: 20.11.2023 - 09:17
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        Kazakistanlı gazeteciler Balıkesir'de ağırlandı
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        Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfının bu yıl ikincisini düzenlediği organizasyon kapsamında Balıkesir'de bulunan Kazakistanlı gazeteciler, Ayvalık tarihi ve turistik mekânlarını gezdi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Kazakistan'dan gelen gazeteci, radyocu ve televizyoncular Ayvalık'ın ünlü zeytin ve zeytinyağlarına ilgi gösterdi.

        Vakıf Başkanı Naziya Bissenova başkanlığında 4 günlük programla Balıkesir'e gelen Kazakistan Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı heyeti, Ayvalık'ta zeytinyağı fabrikasını, Ayvalık Belediyesine ait Zeytin Müzesi'ni, Şeytan Sofrası ve Cunda Adası'nı gezdi.

        Ülkelerine bol bol satın aldıkları Ayvalık zeytin ve zeytinyağlarıyla dönmeyi tercih eden Kazakistanlı gazeteciler adına açıklamalarda bulunan Vakıf Başkanı Bissenova ise Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir’e konukseverlikleri nedeniyle teşekkür etti.

        Kazakistan'da televizyon, radyo ve gazetelerde çalışan 10 meslektaşıyla Balıkesir'i geçen seneki gibi bir kez daha gezmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Naziya Bissenova, “Geçen sene ilk kez geldiğimiz Balıkesir ve ilçelerine hayran kalmıştık. Bu ziyaretlerimizde Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti ile çok sıkı bir dostluk köprüsü oluşturduk. Bu yaz Kazakistan’da Balıkesirli gazeteci meslektaşlarımızı ağırladık. Şimdi de biz yine Balıkesir’e geldik. Çok mutluyuz." dedi.

        Kazakistan’ın bağımsızlığını ilan etmesini ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Naziya Bissenova, “Bu 30 senelik süreç geçti. Ama halen daha Kazakistan ile Türkiye arasındaki halklar birbirlerini yeterince tanımıyor. Biz ise Türk ve Kazak halklarının birbirlerini tanımasını istiyoruz. Bu ziyaretlerimizle bizler kendimiz Türk halkını tanıyor ve ülkemize döndüğümüzde de halkımıza Türkleri tanıtmaya çalışıyoruz. Bunun aynısını Balıkesirli gazeteci arkadaşlarımız da yapıyorlar. Kazakistan’a gelip bizim halkımızı tanıyorlar, buraya gelip Kazak halkını anlatıyorlar. Böylelikle de güzel bir köprü kurduğumuza inanıyoruz.” diye konuştu.

        Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Demir de şunları ifade etti:

        "Geçen sene Kazakistan’dan gelen 15 kişilik bir gazeteci grubunu ağırladıklarını hatırlatan Başkan Ramazan Demir, “Geçtiğimiz aylarda da Balıkesir ve ilçelerinden 25 kişilik bir gazeteci grubunu Kazakistan’a götürmüş ve oradaki meslektaşlarımızla buluşturmuştuk. Kazakistan’da Milli Kütüphane’de düzenlenen gazetecilik çalıştayında da her iki ülkenin gazetecileri araklarında mesleki bir bağ kurmuşlardı. Bugün de bu bağı geliştirerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ben özellikle şunu söylemek isterim ki; Türkî devletlerinin insanlarının bir arada olabilmesi noktasında bizim Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’nin attığı küçük adımın aslında iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenmesi adına önemli ve dev bir adım olduğunu da ifade etmek isterim. Çünkü başta Kazakistan olmak üzere; Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan gibi Türkî Cumhuriyeti devletleri, bizim Türklüğümüzün şahlandığı, Türk diriliş destanının yazıldığı topraklardır. O topraklardır. O topraklardaki insanlar da, biz Anadolu’da yaşayan Türkleri, kendilerinin atası ve bir hamisi olarak görüyorlar. Bu yüzden de ben, bu ülkelerle aramızdaki işbirliklerinin her alanda geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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