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        Manyaslı ilkokul öğrencileri kalem satarak Gazzeli çocuklara bağış topladı

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir grup ilkokul öğrencisi, İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler geçiren Gazzeli çocuklar için yardım kampanyasına bağış yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 16:26 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:26
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        Manyaslı ilkokul öğrencileri kalem satarak Gazzeli çocuklara bağış topladı
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        Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir grup ilkokul öğrencisi, İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler geçiren Gazzeli çocuklar için yardım kampanyasına bağış yaptı.

        Manyas İstiklal İlkokulu 2/C sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Gönül Soylu'ya televizyon ekranlarından izledikleri saldırılardan etkilendiklerini, Gazzeli çocuklara yardım etmek istediklerini söyledi.

        Soylu'nun durumu okul yönetimine bildirmesinin ardından Manyas Kaymakamlığından alınan izinle yardım kampanyası başlatıldı.

        Yaptırdıkları kalemleri kurumlara, velilere, ilçe halkına, esnafa satan 22 öğrenci, elde ettikleri 92 bin 723 lirayı Gazzeli çocuklara ulaştırılmak üzere AFAD hesabına gönderdi.

        Galeri
        Galeri

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