Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de avcı kulübesinde çıkan yangında bir kişi öldü

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde, avlanmak için gittiği bölgedeki avcı kulübesinde uyuyan kişi, çıkan yangında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 17:00 Güncelleme: 22.11.2023 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de avcı kulübesinde çıkan yangında bir kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde, avlanmak için gittiği bölgedeki avcı kulübesinde uyuyan kişi, çıkan yangında hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Ömer Özten (29), ailesine ertesi gün sabah döneceğini söyleyerek avlanmak amacıyla Bostanlık mevkiine gitti.

        Ömer Özten'in babası Sezai Özten, oğlunun verdiği saatten sonra geri dönmemesi nedeniyle bir arkadaşıyla onu aramaya çıktı.

        Baba Özten, Bostanlık mevkiinde yanan kulübede, oğlunun cansız bedenini buldu.

        Oğul Özten'in, gece saatlerinde piknik tüpünü yakarak uyuduğu, sıza gazın patlamaya ve yangına yol açtığı tespit edildi.

        Özten'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de üniversite öğrencileri dünya mutfağını öğreniyor
        Balıkesir'de üniversite öğrencileri dünya mutfağını öğreniyor
        'Müsilaj savaşçısı' pinalar, fırtına sonrası kıyıya vurdu; uzmanından uyarı...
        'Müsilaj savaşçısı' pinalar, fırtına sonrası kıyıya vurdu; uzmanından uyarı...
        Marmara Denizi'ndeki fırtına ekosistemin umudu pinalara da zarar verdi
        Marmara Denizi'ndeki fırtına ekosistemin umudu pinalara da zarar verdi
        Gönen'de yıllık 7 bin 753 ton patlıcan üretimi
        Gönen'de yıllık 7 bin 753 ton patlıcan üretimi
        Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden öğretmenlere toplu ulaşım indirimi
        Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden öğretmenlere toplu ulaşım indirimi