Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma tarafından yapılan operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma tarafından yapılan operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca bağlı ekipler Altıeylül ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 2 şüpheliye ait araç ve ikamet adreslerine operasyon yaptı.

Operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Yapılana aramalarda ise 286 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.