Edremit Körfezi'nde hasadı bitiren zeytin işçileri kahyayı ağaca bağlayıp tarla sahibinden bahşiş istedi Balıkesir'de, yaklaşık 13 milyon ağaçla Türkiye'nin zeytin üretiminde önde gelen merkezlerinden Edremit Körfezi'nde hasat dönemlerinin sonunda yapılan "meci" geleneği asırlardır sürdürülüyor.

Balıkesir'de, yaklaşık 13 milyon ağaçla Türkiye'nin zeytin üretiminde önde gelen merkezlerinden Edremit Körfezi'nde hasat dönemlerinin sonunda yapılan "meci" geleneği asırlardır sürdürülüyor.

Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde yaşatılan meci geleneğinde işçiler, çalıştıkları zeytin bahçesinde ürünü topladıktan sonra yevmiyelerinin dışında işverenden farklı bir yöntemle bahşiş istiyor.

Kendilerinden sorumlu kahyayı, hasattan sonra zeytin ağacına bağlayan işçiler, "helalleşmek" amacıyla tarla sahibini çağırıyor.

Tarla sahibinin, kendisinden istenen bahşişi vermesinden sonra işçiler, düğümü çözüp kahyayı serbest bırakıyor.

Daha sonra tarla sahibiyle davul zurna eşliğinde bir süre oynayan işçiler, işverenin kendi elleriyle hazırladığı sofraya oturarak yemeklerini yiyor.

Geleneği sürdüren tarla sahiplerinden Ali Baydar, bahçelerinin tamamında zeytin hasadının sona ermesinin ardından bahşiş verdiği işçilerini altın takarak ayrıca ödüllendirdi.

Baydar, AA muhabirine, besmele ile başladıkları hasadın sonunda günlerinin bayram havasında geçtiğini söyledi.

Bu eğlencenin bir anlamda kurtuluş olduğunu belirten Baydar, "Tayfamız olsun, bizler olsun hediyeler verilir, bayram havasında bir ortam geçer. Ortamı da biz şimdi Allah'a şükür her yıl böyle yapıyoruz." dedi.

Baydar, Edremit Ziraat Odasının kendilerine verdiği doğru tarım bilgileri doğrultusunda bahçelerinin bakımını yaptıklarını ve bu sayede bereketli bir sezon geçirdiklerini sözlerine ekledi.

Zeytin işçisi Derya Oruç da bereketli, kazasız belasız bir hasat dönemini tamamladıklarını dile getirerek, tarla sahibinden memnun kaldıkları için bahşişten sonra kahyayı serbest bıraktıklarını, güzel bir geleneği yaşattıklarını anlattı.

Edremit Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz Diker ise Edremit Körfezi'nde ekim ayı başında başlanan zeytin hasadının bugünlerde sonuna yaklaşıldığını aktardı.

Tarlalarda meci geleneği kapsamında eğlenceler düzenlendiğini belirten Diker, "Yağmur, çamur, kar, kış soğukta bu çileli hasat dönemin sonunda mal sahibi tarafından çeşitli yiyeceklerle gün ve hasat sonlandırılır, bu işin bereketi konuşulur. Bu şekilde değerlendirilir. Yüzyıllardan beri süren geleneğimiz. Kahya ağaca bağlanır ve mal sahibi tarafından işçilere bahşiş verilir." diye konuştu.