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        Balıkesir'de 2 bin 342 litre sahte içki ele geçirildi

        Balıkesir'de yılbaşı öncesi 2 bin 342 litre sahte içki ele geçirilen operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 15:11 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:18
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        Balıkesir'de 2 bin 342 litre sahte içki ele geçirildi
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        Balıkesir'de yılbaşı öncesi 2 bin 342 litre sahte içki ele geçirilen operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ve kaçak içki satışına engel olunması, genel sağlık ve ahlakın korunması amacıyla 312 personelin katılımıyla operasyonlar gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda 4 işletme, 5 ev, iki depo, bir bağ evi ve iki araçta yapılan aramalarda sahte oldukları belirlenen 1625 litre şarap, 521 litre rakı, 192 litre viski, 4 litre votka ile sahte içki yapımında kullanılan 245 litre etil alkol, 50 litre alkol aroması ve 30 adet alkol kiti ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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