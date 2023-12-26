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        Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'de jandarma ekipleri göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheliyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 15:15 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:21
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        Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı
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        Balıkesir’de jandarma ekipleri göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheliyi yakaladı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, istihbarat çalışmaları sonucunda Gömeç ilçesinde 6 şüphelinin yabancı uyruklu kişileri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarttığını tespit etti.

        Şüphelilere yönelik araştırma ve fiziki takip sonucu yapılan operasyonda 9 düzensiz göçmen yakalandı, 3 can yeleği, 4 iç lastik, 1 pompa, 1 can simidi ve suçta kullanılan araç ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 şüpheli sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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