Balıkesir'de telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı Balıkesir'in Bandırma ve Karesi ilçelerinde iki kişiyi telefonla arayarak dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Balıkesir'in Bandırma ve Karesi ilçelerinde iki kişiyi telefonla arayarak dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Telefonda kendisini jandarma olarak tanıtan şüpheli, isimlerinin cinayet ve hırsızlık olaylarına karıştığını söyleyerek parmak izi tespiti yapmak üzere ellerindeki paraları ve ziynet eşyalarını kendilerine vermesini istedi.

Söz konusu kişileri toplam 1 milyon 300 lira dolandırdığı belirtilen zanlı F.G, jandarma bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından teknik ve fiziki takip sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.