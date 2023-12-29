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        Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'in Altıeylül ve Edremit ilçelerinde, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 16:46 Güncelleme: 29.12.2023 - 17:09
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        Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
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        Balıkesir'in Altıeylül ve Edremit ilçelerinde, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

        Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları belirlenen yabancı uyruklu 3 şüphelinin Altıeylül ve Edremit'teki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Söz konusu adreslerdeki aramalarda 2 cep telefonu, 2 sim kart ve bir hafıza kartı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Cumhuriyet savcılığına sevk edildi.

        Savcılıkça ifadeleri alınarak hakimliğe çıkartılan 2 zanlı tutuklandı.

        Diğer zanlının da yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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