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        Balıkesir'de cayrokopter ve İHA destekli operasyonda 123 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'de, Edremit Körfezi'nde jandarma ekiplerince cayrokopter (döner kanatlı ve pervaneli hava taşıtı) ile insansız hava aracının (İHA) kullanıldığı operasyonda 123 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 18:38 Güncelleme: 29.12.2023 - 18:41
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        Balıkesir'de cayrokopter ve İHA destekli operasyonda 123 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'de, Edremit Körfezi'nde jandarma ekiplerince cayrokopter (döner kanatlı ve pervaneli hava taşıtı) ile insansız hava aracının (İHA) kullanıldığı operasyonda 123 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ayvalık, Burhaniye, Gömeç, Edremit ve Havran ilçelerinde cayrokopter ve İHA ile havadan tespit çalışması yürüttü.

        Kara ekiplerinin de katıldığı operasyonda, 32 asayiş timi, 6 Jandarma Suç Araştırma Timi unsuru ve 3 göçmen kaçakçılığıyla mücadele ekibi olmak üzere 163 personel yer aldı.

        Yabancı uyrukluların ülkeden yasa dışı çıkış için kullanabilecekleri koy ve kıyı şeritlerini tarayan ekipler, Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi sınırları içindeki Badavut ve Tek Ev mevkilerinde ormanlık alanda 5 ayrı noktada gizlenmiş çok sayıda kişiyi tespit etti.

        Ekipler tarafından yakalanan Afganistan uyruklu 123 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Bu kişilerin kaçışını organize ettikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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