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        Ayvalık açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 60 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 01:54 Güncelleme: 30.12.2023 - 02:00
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        Ayvalık açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 60 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Ayvalık açıklarında 2 can salında göçmenlerin bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

        Sahil Güvenlik botu "KB-111" ile bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 göçmeni kurtardı.

        Yine Ayvalık açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, "KB-115" botu ile Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 20 düzensiz göçmen kurtararak karaya çıkardı.

        Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından Balıkesir İl Göç İdaresine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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