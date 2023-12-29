Burhaniye'de devrilen otomobildeki baba oğul yaralandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Çanakkale-İzmir kara yolunun İskele Mahallesi Kavşağı yakınında seyreden A.Y. yönetimindeki 10 Z 0358 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüje çarparak devrildi.

Kazada, sürücü A.Y. ve yanında bulunan babası İ.Y. yaralandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık görevlilerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.