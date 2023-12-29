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        Burhaniye'de devrilen otomobildeki baba oğul yaralandı

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 17:49 Güncelleme: 29.12.2023 - 17:50
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        Burhaniye'de devrilen otomobildeki baba oğul yaralandı
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        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

        Çanakkale-İzmir kara yolunun İskele Mahallesi Kavşağı yakınında seyreden A.Y. yönetimindeki 10 Z 0358 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüje çarparak devrildi.

        Kazada, sürücü A.Y. ve yanında bulunan babası İ.Y. yaralandı.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık görevlilerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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