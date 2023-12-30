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        Erdek'te yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 10:09 Güncelleme: 30.12.2023 - 10:10
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        Erdek'te yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

        İlçeye bağlı kırsal Turan Mahallesi'nin girişinde, Alabalık Köprüsü'nde İ.Ç'ye ait 10 ALL 331 plakalı otomobilde yangın çıktı.

        Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede aracı sardı.

        Olay yerine gelen Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

        Yangın nedeniyle aracın kullanılamaz hale geldiği görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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