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        Sındırgılılar yeni yılın ilk gününde sabah namazında buluştu

        –Sındırgı Müftülüğü, Sındırgı Belediyesi ve STK'ların işbirliği ile yeni yılın ilk gününde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 11:15 Güncelleme: 01.01.2024 - 11:15
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        Sındırgılılar yeni yılın ilk gününde sabah namazında buluştu
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        –Sındırgı Müftülüğü, Sındırgı Belediyesi ve STK’ların işbirliği ile yeni yılın ilk gününde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

        Yeni yılın ilk sabahında Sındırgılı vatandaşlar Şerif Paşa camiinde buluştu. Kur’an-ı Kerim tilaveti, vaaz, ilahiler ve tesbihat sonrası dualar edildi.

        Müftü Sami Türkel "Yeni yılın ilk sabah namazını eda ettik. Güzel bir başlangıç oldu. Misakımızı yeniledik, Rabbimize olan bağlılığımızı yine namazımızla ifade ettik, sohbetler yapıp zikirler ve dualarla taçlandırdık. Rabbim kabul eylesin, yeni yılımızı tüm ülkemize, vatanımıza, ümmeti Muhammed'e hayırlara vesile olsun inşallah.” dedi.

        Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş "2024 yılının ilk sabahında, tan ağarmadan Şerif Paşa Camii'nde cemaatle bir aradayız. Sabah namazını birlikte eda ettik, dualar ettik. Hep beraber ülkemizin, dünyanın barışına avuç açtık. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. 2024 yılı hayırlı ve uğurlu olsun inşallah." şeklinde konuştu.

        Namaza gelen vatandaşlara sivil toplum kuruluşları ve Sındırgı Belediyesi tarafından çorba ikram edildi.

        İlçe müftülüğü tarafından her cuma günü farklı camilerde gerçekleştirilen sabah namazı buluşmalarının devam edeceği belirtildi.

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