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        Balıkesir'de akaryakıt istasyonunun dinlenme odasındaki patlamada 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'de bir akaryakıt istasyonunun dinlenme odasındaki patlamada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 19:26 Güncelleme: 09.01.2024 - 19:26
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        Balıkesir'de akaryakıt istasyonunun dinlenme odasındaki patlamada 2 kişi yaralandı
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        Balıkesir'de bir akaryakıt istasyonunun dinlenme odasındaki patlamada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Merkez Altıeylül ilçesine bağlı Çayırhisar Mahallesi Yeni İzmir Yolu Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda, personelin kullandığı dinlenme odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.

        Patlamada, odada bulunan 2 istasyon çalışanı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bu arada, patlamanın etkisiyle iş yerinin yanı sıra bir araçta hasar oluştu.

        Patlamanın nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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