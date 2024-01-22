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        Balıkesir'de inşaatın önündeki çukura düşen bir kişi öldü

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde inşaatın önündeki çukura düşen bir kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 10:30 Güncelleme: 22.01.2024 - 10:30
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        Balıkesir'de inşaatın önündeki çukura düşen bir kişi öldü
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        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde inşaatın önündeki çukura düşen bir kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, İlker Özer (47), eşi ve çocuklarıyla buluşmak üzere Kocacami Mahallesi Kuvayi Milliye kavşağındaki inşaatın önüne aracını park etti.

        Yağmurda ıslanmamak için inşaatın alt kısmında duran Özer, 3 metrelik çukuru fark edemeyerek düştü.

        Eşi ve çocuklarının bir süre ulaşamadığı Özer, olay yerine gelen polis ekiplerince çukurun içinde ölü bulundu.

        İtfaiye ekiplerinin desteğiyle çukurdan çıkarılan Özer'in cenazesi, Burhaniye Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

        Özer'in cenazesi, daha sonra Koca Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Börülce Mahallesi mezarlığına defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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