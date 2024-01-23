Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde infaz koruma personelini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 11:53 Güncelleme: 23.01.2024 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde infaz koruma personelini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

        Vildan Hancı (42) idaresindeki 55 KM 564 plakalı otomobil, Balıkesir-Kütahya kara yolu Sivritepe mevkisinde Şerif Karabulut'un kullandığı 10 S 00246 plakalı minibüsle çarpıştı.

        Çevredekilerin durumun bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen otomobil sürücüsü Hancı'nın cansız bedeni, Kepsut Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Minibüste yaralanarak Balıkesir Devlet Hastanesi ve Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde tedaviye alınan sürücü ile 7 infaz koruma personelinin ise hayatı tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

        Yaşamını yitiren evli ve iki çocuk annesi Hancı'nın Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığında usta öğretici olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Ulaşım avantajlarıyla sanayisini büyüten Balıkesir'in ihracatı ilk kez mily...
        Ulaşım avantajlarıyla sanayisini büyüten Balıkesir'in ihracatı ilk kez mily...
        Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği, 20'nci kuruluş yıldön...
        Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği, 20'nci kuruluş yıldön...
        Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de 8 telefon direği ile kablolarını çalan zanlı tutuklandı
        Balıkesir'de 8 telefon direği ile kablolarını çalan zanlı tutuklandı
        Balıkesir'de çıkan yangında tek katlı bir ev kullanılmaz hale geldi
        Balıkesir'de çıkan yangında tek katlı bir ev kullanılmaz hale geldi
        Motor arızası nedeniyle sürüklenen geminin mürettebatı helikopterle kurtarı...
        Motor arızası nedeniyle sürüklenen geminin mürettebatı helikopterle kurtarı...